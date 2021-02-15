Nicki Minaj'a kötü haber! Çarpıp kaçtı...

Ünlü şarkıcı Nicki Minaj'ın babası, yürürken bir arabanın çarpıp kaçması sonucunda yaşamını yitirdi.

ABD’nin son dönemde yıldızı parlayan şarkıcılarından Nicki Minaj’ın babasının bir aracın çarpıp kaçması sonucunda yaşamını yitirdiği açıklandı.

Olayın cuma günü yaşandığı açıklanırken 64 yaşındakİ Robert Maraj’ın Mineola’da yürürken bir aracın kendisine çarptığı duyuruldu. Nassau Bölgesi Polis Müdürlüğü olayla ilgili inceleme başlatırken görgü tanıkları, Maraj’a çarpan kişinin hızla olay yerinden uzaklaştığını açıkladı.

Olayla ilgili soruşturma başlatılırken yakınlardaki bir hastanede yoğun bakıma kaldırılan Maraj’ın müdahalelere rağmen yaşamını yitirdiği belirtildi.

Dedektifler ve olayı soruşturan yetkililer bölgede yaşayanlardan yardım isterken, olayla ilgili soruşturmanın derinleştirilmesi bekleniyor.

New York’un Queens bölgesinde dünyaya gelen Onika Tanya Maraj, daha sonra Nicki Minaj sahne adını almıştı.