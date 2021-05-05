Nick Kamen hayatını kaybetti

Ölüm haberini doğrulayan ailesi ve arkadaşları Nick Kamen'in uzun süren bir hastalığın ardından hayatını kaybettiğini belirtti.

Nick Kamen'in yakın arkadaşı ve bir dönemin ünlü şarkıcısı Boy George, sosyal medya sayfasından yaptığı paylaşımda acı haberi duyurup Kamen'in "en güzel ve en tatlı insan" olduğunu belirtti.

Gerçek adı Ivor Neville Kamen olan Nick Kamen; bir çamaşırhaneye gidip iç çamaşırı dışındaki her şeyi çıkarıp makineye attığı reklam filmiyle bir anda yıldıza dönüşmüştü. Kamen'in bu görüntüleri ve filmde kullanılan Marvin Gaye'in imzasını taşıyan I Heard It Through the Grapevine adlı şarkı da blue jean firmasının satışlarını artırmıştı.