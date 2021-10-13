NFT nedir, Non Fungible Token nasıl yapılır? Cem Yılmaz’ın 2 NFT’si satıldı!

Cem Yılmaz'ın 3 NFT'si alıcı buldu. Çizimlerinden oluşan NFT eserlerini açık artırma ile satışa sunan Cem Yılmaz, 000001KIZ isimli eserini 21 bin dolar, CYHEAD000001 RED ve CYHEAD000005 NAVY isimli diğer iki çizimini ise 3 bin 500 dolar karşılığında sattı. Cem Yılmaz’ın çizimlerini satışa çıkarmasıyla NFT ile ilgili merak edilenler arttı. Peki, NFT nedir, NFT nasıl yapılır? İşte Non Fungible Token (NFT) hakkında merak edilenler…

NFT detayları ile ilgili araştırmalar arttı. Yılmaz'ın '000001KIZ' isimli NFT'si 6 ethereum yani yaklaşık 21 bin dolar, 'CYHEAD000001 RED' 0,53 ethereum, 'CYHEAD000005 NAVY' ise 0,5 ethereum üzerinden toplamda 3 bin 500 dolara alıcı buldu. NFT (Non-fungible token) nedir, NFT nasıl yapılır? İşte NFT hakkında merak edilenler…

NFT NEDİR?

NFT, herhangi bir dijital dosyanın benzersiz olduğunu onaylayan, blok zinciri adı verilen dijital defterde depolanan bir veri birimidir. Bir NFT, bir kriptografik belirteç gibi işlev görür, ancak Bitcoin gibi kripto para birimlerinin aksine, karşılıklı olarak birbirinin yerine geçemez, başka bir deyişle, değiştirilebilir değildir.

NFT'ler fotoğraflar, videolar, ses ve diğer dijital dosya türleri gibi öğeleri temsil etmek için kullanılabilir.

NFT NASIL YAPILIR?

Herkes bir NFT oluşturabilir. NFT oluşturmak için önce, NFT'lerinizi hangi blokzincirinde yayınlamak istediğinize karar vermeniz gerekecek.

Pazar yerini seçtikten sonra oturum açıp, ilgili dosyayı sisteme yükleyin. Bu noktada yüklediğiniz dijital varlığın kopyası olup olmadığı ya da bir koleksiyona ait olup olmadığı sorgulanır. Eserinizi ilgili adımları uygulayıp NFT’ye dönüştürdükten sonra açıklaması ve fiyatlandırmasını yapmanız gerek.

Binance Akıllı Zincir üzerinde NFT'ler oluşturursanız, bunları yalnızca Binance Akıllı Zincir varlıklarını destekleyen platformlarda satabilirsiniz. Aynı eseri Ethereum tabanlı bir NFT pazarı olan OpenSea’de satamazsınız.

Ethereum, Flow ve Tezos gibi blok zincirlerinin, NFT'leri destekleme konusunda kendi standartları vardır, ancak her biri, temsil edilen dijital öğenin özgün bir şekilde benzersiz olmasını sağlamak için çalışır.

NFT'ler artık sanat, müzik, spor ve diğer popüler eğlencelerdeki dijital varlıkları metalaştırmak için kullanılıyor. Sanat eserlerinin NFT'leri, imzalı eşyalara benzer.[13] Bir NFT'nin benzersiz kimliği ve mülkiyeti, blok zinciri defteriyle doğrulanabilir. NFT'ler, bir kriptografik karma işlevi aracılığıyla işlenen meta verilere sahiptir.