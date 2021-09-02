NFT nedir, NFT koleksiyonu ne demek? Galatasaray NFT ne zaman arz edilecek?

Galatasaray, kurucusu ve bir numaralı üyesi Ali Sami Yen NFT koleksiyonu ile başlayarak, sezon boyunca kulüp tarihinin önemli olaylarını vurgulayan bir koleksiyonu piyasaya sürüyor. 1 Ekim tarihinde arz edilecek ilk NFT koleksiyonunu takiben, sezon boyunca kulübe bağlı önemli tarihlerde altı koleksiyon daha arz edilecek. Peki, NFT nedir, NFT koleksiyonu ne demek?

Galatasaray Spor Kulübü, sosyal medya hesaplarından kısa bir film ile ön duyurusunu gerçekleştirdiği, Türkiye’nin ilk NFT Koleksiyonu projesini hayata geçiriyor. Dünyada kulüplerin ve futbol efsanelerinin hikayelerini görsel ve özel video içeriklerle hayranlarıyla paylaştığı ve onları tarihlerinin en değerli anlarını dijital ortamda toplamaya davet ettiği yeni bir NFT konsepti yaratan Shirtum ve blockchain teknolojisi ile sporu bir araya getiren Capital Block iş birliği ile piyasaya arz edilecek Ali Sami Yen NFT Koleksiyonu, Türkiye’de piyasaya sürülen ilk spor kulübü tarihi NFT koleksiyonu olma özelliğinin yanı sıra, dünyada da ilklerden biri olacak.

NFT nedir?

NFT, kripto para teknolojilerini kullanarak 2015 yılında ortaya çıkan ve dünyada giderek popüler hale gelen Non-Fungible Tokens, yani takas edilemez jetonlar anlamına geliyor. Dijital sanat eserlerini ve koleksiyon ürünlerini tescil edilebilir ve satılabilir varlıklar haline getiren NFT, blok zinciri teknolojisiyle kayıt altında tutulan dijital sertifikalar olarak kullanılıyorlar.

Galatasaray NFT ne zaman arz edilecek?

İlk bölümü 1 Ekim'de arz edilecek olan ve Legendary, Mythical ve Iconic bölümlerinden oluşacak olan Ali Sami Yen NFT Koleksiyonunda, her NFT'nin arkasında ilgili görsel ile özel video içeriği olacak ve bölüme bağlı olarak içerikler farklılaşacak. Her bir drop, nadirliğine bağlı olarak farklı değerlere sahip olacak.

Ali Sami Yen Koleksiyonuna dahil aşağıdaki NFT'lerin arz tarihleri

Legendary: 1 Ekim 2021

Mythical: 8 Ekim 2021

Iconic: 15 Ekim 2021