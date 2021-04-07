Nezleye benziyor ama hafife almayın öldürüyor!

Prof. Dr. İsmail Balık: Şu anda COVID-19 belirtileri nedeniyle hastalığın nezle gibi seyrettiği algısı var. Ancak İngiliz varyantının daha az hastalık yaptığı, daha az ölüme neden olduğunu söylemek mümkün değil. Çocuklarda ve gençlerde artış var. Dolayısıyla ‘Hastalık nezle belirtisi gösteriyor. O zaman normalleşme başlayacak’ algısı yanlış. Semptomlar nezle-grip benzeri olsa bile unutmayalım bu hastalık öldürüyor.”

TÜRKİYE'DE 49 BİN 584 YENİ VAKA

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı.

Buna göre, Türkiye'de son 24 saatte 271 bin 547 Kovid-19 testi yapıldı, 49 bin 584 kişinin testi pozitif çıktı, 211 kişi yaşamını yitirdi, hasta sayısı 2 bin 3 oldu.

Son 24 saatte 28 bin 498 kişinin Kovid-19 tedavisi ya da karantinasının sona ermesiyle iyileşen sayısı 3 milyon 159 bin 475'e yükseldi.

Toplam test sayısı 40 milyon 83 bin 142'ye ulaştı, vaka sayısı 3 milyon 579 bin 185, vefat sayısı 32 bin 667, ağır hasta sayısı 2 bin 477 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 3,1, yatak doluluk oranı yüzde 55,7, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 66,5, ventilatör doluluk oranı yüzde 33, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filyasyon oranı yüzde 99,9 olarak kayda geçti. (Hürriyet)