Nez,Tuğba Özay'ı hedef gösterdi!

Ardından ise "Bizler zamanında istediğimiz gibi dergilere giyinmedik mi? Klipler çekmedik mi? Hepimiz sadece kadın gibi kadın olduk. Pardon da kime göre neye göre bilirkişi kim? Kadın gibi kadın nasıl olunuyor ben kot giyip saçımı sıfıra vurunca ne oluyorum. LGBT yalnız değildir" diyerek tepki gösterdi.

Nez bir video çekerek Özay'ı hedef aldı ve "Kimseyi hedef gösteremezsin" diyerek ağzına geleni söyledi.