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Nez,Tuğba Özay'ı hedef gösterdi!

01 Şubat 2021 Pazartesi - 13:49 | Son Güncelleme : 01 02 2021 - 13:49

Sosyal medyada "Erkek kadın gibi kırıtamaz" çıkısıyla tepki çeken Tuğba Özay'a Nez'den büyük tepki geldi. Nez açıklaması sırasında yeni imajıyla da dikkat çekti.


Model Tuğba Özay, sosyal medya hesabından paylaştığı dekolteli fotoğrafına, “Kadın kadın gibi, adam adam gibi olsun! Dekolte, makyaj gibi şeyler kadına yakışıyor! Erkekleri makyaj yapıp, kırıtık hallerde görmek istemiyoruz. Fabrika ayarlarına geri dön sevgili ülkem, gittikçe yozlaşıyorsun” diyerek yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi.
 
Ardından ise bir Youtuber'ın fotoğrafını paylaşarak "Fuhuşa sürükleniyorlar" yazınca ortalık karıştı.
 
NEZ YENİ İMAJIYLA ŞAŞIRTTI
 
Özay'ın bu paylaşımlarına Nez'den sert tepki geldi. Nez'in tepkisi kadar yeni imajı da olay oldu. Saçlarını üçe vurduran Nez açıklamalarında bakın neler dedi.
 
 
NEZ'DEN OLAY SÖZLER!
 
Nez paylaşımında "Nefretinizi kendinize saklayın" yazdı.
 
 
Ardından ise "Bizler zamanında istediğimiz gibi dergilere giyinmedik mi? Klipler çekmedik mi? Hepimiz sadece kadın gibi kadın olduk. Pardon da kime göre neye göre bilirkişi kim? Kadın gibi kadın nasıl olunuyor ben kot giyip saçımı sıfıra vurunca ne oluyorum. LGBT yalnız değildir" diyerek tepki gösterdi.
 
 
Nez bir video çekerek Özay'ı hedef aldı ve "Kimseyi hedef gösteremezsin" diyerek ağzına geleni söyledi.
 
 
 
 

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