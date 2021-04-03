Nez: Kadınlık sadece saçla olmaz

2000'li yılların başlarında, 'Sakın Ha' ve 'Her Şey Boş' gibi şarkılarıyla adından söz ettiren Nez, Cihangir 'de objektiflere yansıdı.

Habertürk'te yer alan habere göre; saçlarını kısaltarak sarıya boyatan Nez, 'saçını kısaltan kadınların psikolojik sorunlar yaşadığı' anlayışına sert çıktı.

Ünlü şarkıcı, "Neden acaba bir erkek saçını uzattığı zaman 'psikolojik sorunları var' demiyoruz da kadın kesince böyle konuşuluyor? Bence bunu kadınlar kendi kendini yapıyor. Benim erkek arkadaşım saçlarımı kestiğimde kafamdan öpüp 'muhteşem olmuşsun' dedi. Kadınlık sadece saçla olmaz" şeklinde konuştu.