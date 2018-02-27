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New York Times'tan çarpıcı iddia: Kuzey Kore, Suriye'ye gönderdi!

AA |  27 Şubat 2018 Salı - 22:38 | Son Güncelleme : 27 02 2018 - 22:48

Kuzey Kore'nin Suriye'ye kimyasal silah yapımında kullanılabilecek materyaller gönderdiği belirtildi.


New York Times gazetesininin Birleşmiş Milletler (BM) yaptırım  komitesinin henüz yayımlanmayan raporuna dayandırarak verdiği haberde, Kuzey  Kore'nin, asite dayanıklı kiremitler ve termometreler gibi kimyasal silah  yapımında kullanılabilecek materyalleri Suriye'ye gönderdiği ifade edildi.
 
Haberde, geçen yıl ocak ayında, kimyasal silah fabrikalarında  kullanılan asite dirençli kiremit taşıyan ve Şam'a giden iki geminin uluslararası  sularda durdurulduğuna dikkat çekildi.
 
Kuzey Koreli füze teknisyenlerinin Suriye'de kimyasal silah ve füze  tesislerinde çalışırken görüldüğü belirtilen haberde, raporun, Suriye ile Kuzey  Kore arasındaki bu ticaretin Suriye'nin kimyasal silah bulundurmaya devam  etmesine ve Kuzey Kore'ye de nükleer ve füze programları için nakit girmesine  katkı sağlayacağına işaret ettiği vurgulandı.
 
Haberde, olası kimyasal silah bileşenlerinin, 2012-2017 yıllarında  Kuzey Kore'den Suriye'ye gönderilen, askeri ve sivil amaçlar için  kullanılabilecek yasaklı balistik füze ve malzemelerinin bir parçası olduğu  vurgulandı.
 
Haberde, raporu hazırlayan uzmanların, ellerindeki kanıtlarla, Kuzey  Kore ile Suriye arasında kimyasal silahlar konusunda ''mevcut ve devam eden bir  iş birliği'' olup olmadığını söylemenin zor olduğunu belirttikleri aktarıldı.
 
BM Genel Sekreter Sözcüsü Stephane Dujarric, AA muhabirin rapora  ilişkin sorusuna cevap verirken, raporu henüz görmediğini ancak bütün ülkelerin  BM Güvenlik Konseyinin yaptırımlarına uyma yükümlülüğü olduğunu söyledi.
 

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