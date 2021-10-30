New York'ta Türk bayrağı göndere çekildi

ABD'de New York 'un finans merkezi olarak bilinen Wall Street bölgesindeki Bowling Green Park'ta düzenlenen törene, Türkiye'nin New York Başkonsolosu Reyhan Özgür, diplomatlar, Türk Amerikan toplumundan sivil toplum kuruluşlarının temsilcileri ve davetliler katıldı.

Yapılan konuşmaların ardından saygı duruşu ve okunan milli marşlar eşliğinde, Türk ve Amerikan bayrakları göndere çekildi.

Törene katılanlar dalgalanan bayraklar altında hatıra fotoğrafı çektirdi.