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New York'ta okullar yeniden kapanıyor

AA |  18 Kasım 2020 Çarşamba - 23:54 | Son Güncelleme : 18 11 2020 - 23:54

ABD'nin New York kentinde okullar yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınının tekrar büyümesi nedeniyle yarından itibaren yeniden kapanacak.


New York Belediye Başkanı Bill de Blasio, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, kentte Kovid-19 testlerinin pozitif çıkma oranının yüzde 3'e ulaştığını ve yarından itibaren okulların önlem amaçlı kapatılacağını bildirdi.
 
Okulların kapanması kentte yüz yüze eğitime başlayan 300 bin öğrenciyi etkileyecek.
 
ABD'de Kovid-19 vakalarında en yüksek oranlarda artış yaşandı. Yaz aylarında salgının kontrol altına alındığı New York'ta vaka sayıları tekrar yükselmeye başladı.
 
Kovid-19 verilerinin derlendiği Worlodmeters'a göre, ABD'de Kovid-19 bulaşan kişi sayısı 11 milyonu geçti, 255 binden fazla kişi virüs nedeniyle hayatını kaybetti.

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