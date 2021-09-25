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New York'ta öğretmenlere aşı zorunluluğu geçici olarak durduruldu

AA |  25 Eylül 2021 Cumartesi - 23:21 | Son Güncelleme : 25 09 2021 - 23:21

ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi, New York kentinin öğretmenlere ve diğer okul çalışanlarına getirdiği Kovid-19 aşısı zorunluluğunun yürürlüğe girmesini geçici olarak durdurdu.


New York kentinin 27 Eylül Pazartesi'den itibaren tüm okullardaki  öğretmen ve çalışanlara uygulayacağı aşı kararı, federal yargıcın engeline  takıldı.
 
ABD 2. Bölge Temyiz Mahkemesi Yargıcı, söz konusu kararın yürürlüğünü  durdurarak, bu konu hakkında 3 yargıcın daha fikrinin alınması gerektiğini  açıkladı.
 
ABD'de New York kenti, öğretmenlerin ve okul çalışanlarının yüzde  82'sinin aşılı olduğunu belirterek, tüm öğretmen ve okul çalışanlarına  görevlerini sürdürmeleri için aşı zorunluluğu getirmişti.
 
Öğretmen sendikaları, bu kararın 1 milyondan fazla öğrencisi bulunan  kentte 10 bin öğretmeni etkileyeceğini belirterek söz konusu kararın yürürlüğünü  durdurma çağrısı yapmış ve konuyu yargıya taşımıştı.
 

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