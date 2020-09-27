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New York'ta günlük vaka sayısı tekrar binin üzerine çıktı

AA |  27 Eylül 2020 Pazar - 1:58 | Son Güncelleme : 27 09 2020 - 1:58

ABD'nin New York eyaletinde yeni tip corona virüs (Kovid-19) vakaları tekrar binin üzerine sıçradı.


New York Valisi Andrew Cuomo, Twitter hesabından yaptığı açıklamada,  eyalette son 24 saatte 1005 kişide Kovid-19 tespit edildiğini bildirdi.
 
Vaka sayısı, 5 Haziran'dan bu yana New York'ta kaydedilen en yüksek  günlük artış oldu.
 
Dünya genelinde Kovid-19 salgınının merkezi ve en fazla can kaybının  görüldüğü ülke olmayı sürdüren ABD genelinde ise vaka sayısı 7 milyon 273 bini  geçerken, 208 binden fazla kişi de virüs nedeniyle hayatını kaybetti.
 
California 804 bin ile ülkede en fazla vakanın görüldüğü eyalet  olurken, California'yı Texas, Florida ve New York izliyor.

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ABD New York corona virüs
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