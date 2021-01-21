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New York borsası, Biden'ın yemin töreninin ardından rekorla kapandı

AA |  21 Ocak 2021 Perşembe - 0:35 | Son Güncelleme : 21 01 2021 - 0:35

New York borsası, ABD'nin yeni Başkanı Joe Biden'ın yemin töreninin ardından günü ralli yaparak rekor seviyelerde tamamladı.


Kapanışta Dow Jones endeksi, 250 puanın üzerinde değer kazandı ve  yüzde 0,83 artışla 31.188,38 puana yükseldi.
 
S&P 500 endeksi yüzde 1,36 artarak 3.850,39 puana ve Nasdaq endeksi  yüzde 1,97 yükselişle 13.457,25 puana çıktı.
 
Güne yükselişle başlayan endeksler, Biden'ın yemin ederek göreve  başlamasının ardından rekor seviyelere yükseldi.
 
ABD'de 3 Kasım 2020'de yapılan seçimleri kazanan Joe Biden, ABD  Kongresindeki törende yemin ederek ülkenin 46'ncı başkanı oldu.
 
Biden, yemin töreninden sonra yaptığı ilk konuşmasında, ülkesinin  karşılaştığı zorlukları ancak "birlik" olarak aşabilecekleri mesajını verdi.
 
Konuşmasında Kovid-19 salgınına da dikkati çeken Biden, "Belki de  virüsün en çetin ve en ölümcül dönemine giriyoruz. Şimdi siyaseti bir kenara  bırakıp bu salgın gerçeği ile yüzleşmeliyiz." dedi.
 
Biden'ın başkanlık görevine başlaması piyasalardaki teşvik paketi  beklentilerini de artırdı.
 
ABD Başkanı Biden, geçen hafta, Kovid-19 salgını ve ekonomik krizle  mücadele için 1,9 trilyon dolarlık destek paketi önerisi sunmuştu.
 
ABD Hazine Bakanı olması beklenen Janet Yellen da dün Senatonun Finans  Komitesinde yaptığı konuşmada salgınının ekonomik etkilerine karşı daha fazla  önlem alınmaması halinde uzun ve acı verici resesyon riskiyle karşı karşıya  olunduğunu belirterek, zaman içinde ikinci destek paketi için çalışacağının  sinyalini vermişti.
 
Biden'ın göreve başlamasının yanı sıra ABD'deki şirketlerin dördüncü  çeyrek bilançoları da piyasalardaki pozitif seyri destekledi.
 
Küresel internet televizyon ağı Netflix'in geçen yılın dördüncü  çeyreğinde elde ettiği gelir, bir önceki senenin aynı dönemine göre yüzde 21,5  artışla 6,64 milyar dolara ulaştı. Netflix'in abone sayısı ise 2020'de 203,7  milyona yükseldi. Şirketin beklenenden iyi gelen bilançosunun ardından hisseleri  yüzde 17'ye yakın değer kazandı.
 
ABD'li yatırım bankalarından Morgan Stanley'in geçen yılın son  çeyreğindeki net karı 2019'un aynı dönemine göre yüzde 51 artarak 3,39 milyar  dolar oldu.
 
  
 

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