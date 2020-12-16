Nevşehir'de aynı aileden 4 kişi koronavirüs nedeniyle öldü

Derinkuyu ilçesi Doğala köyü Muhtarı Azmi Öztürk (61), babası Gazi (85), eşi Belgıya (60) ve annesi Saime Öztürk (78) çeşitli tarihlerde koronavirüse yakalandı. Nevşehir Devlet Hastanesinde tedavi gören Gazi Öztürk geçen cumartesi günü, Belgıya Öztürk geçen pazar günü, mahalle muhtarı Azmi Öztürk dün, Saime Öztürk ise bugün koronavirüs nedeniyle hayatını kaybetti. 5 gün içinde aynı aileden 4 kişinin yaşamını yitirmesi yakınlarını yasa boğdu. Azmi, Gazi ve Belgıya Öztürk köy mezarlığında toprağa verildi. Saime Öztürk'ün ise yarın toprağa verileceği öğrenildi.

Mahalle muhtarı Azmi Öztürkün kızının ise koronavirüs nedeniyle Nevşehir Devlet Hastanesindeki tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

'HASTANEDE YATAN YAKLAŞIK 10 KİŞİ VAR'

Öte yandan köyde son dönemde artan koronavirüs vakaları nedeniyle sessizlik hakim. Doğala Köyü Muhtar Azası Cüneyt Erikçi, "Ben en son muhtarı gördüğümde jandarmayla birlikte köyde karantinaya götürmüşlerdi. 700 kişinin yaşadığı köyümüzden hastanede yatan yaklaşık 10 kişi var." diye konuştu.

KÖYDE KARANTİNADA 40 KİŞİ VAR