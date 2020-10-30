Nevşehir Belediyesi memur alıyor! İşte Nevşehir Belediyesi memur alımı ilanı detayları!

Nevşehir Belediyesi memur alımı ilanı Resmi Gazete'de yayımlandı. İlana göre, Nevşehir Belediyesi'ne tahsildar, veznedar, bilgisayar işletmeni, mutemet, veri hazırlama ve kontrol işletmeni, memur ve zabıta memuru kadrolarında 19 personel alımı yapılacak. Peki, Nevşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Nevşehir Belediyesi memur alımı başvuru şartları...

Nevşehir Belediyesi 19 memur alıyor. Nevşehir Belediyesi, boş kadroları KPSS 'den en az 70 puanla memur alacak. Peki, Nevşehir Belediyesi memur alımı başvurusu nasıl yapılır? İşte Nevşehir Belediyesi memur alımı başvuru şartları...

Nevşehir Belediye Başkanlığı bünyesinde 657 sayılı Devlet Memurları Kanununa tabi olarak istihdam edilmek üzere, KPSS'den en az 70 puanla, boş kadrolara açıktan atama yoluyla memur alınacak.

Başvuru yapacak adayların, mezun olunan okul itibarıyla öğrenim şartını taşımaları ve bu öğrenimle ilgili olarak, 2020 yılı Kamu

Personeli Seçme Sınavının KPSSP3 ve KPSSP93 puan türlerinden, 2018 yılı Kamu Personel Seçme Sınavının KPSSP94 puan türünden alım yapılacak olan unvanların karşısında belirtilen asgari 70 KPSS puanını almış olmaları gerekiyor.

NEVŞEHİR BELEDİYESİ MEMUR ALIMI BAŞVURU ŞARTLARI

İlan edilen boş Zabıta Memuru ve diğer Memur kadrolarına atanmak için başvuracak adayların, 657 sayılı Devlet Memurları Kanununun 48.

Maddesinin (A) fıkrasında belirtilen aşağıdaki genel şartlara sahip olmak gerekmektedir.

a. Türk vatandaşı olmak.

b. Kamu haklarından mahrum bulunmamak.

c. Türk Ceza Kanununun 53 üncü maddesinde belirtilen süreler geçmiş olsa bile; kasten işlenen bir suçtan dolayı bir yıl veya daha fazla süreyle hapis

cezasına ya da affa uğramış olsa bile devletin güvenliğine karşı suçlar, Anayasal düzene ve bu düzenin işleyişine karşı suçlar, zimmet, irtikap, rüşvet,

hırsızlık, dolandırıcılık, sahtecilik, güveni kötüye kullanma, hileli iflas, ihaleye fesat karıştırma, edimin ifasına fesat karıştırma, suçtan kaynaklanan

malvarlığı değerlerini aklama veya kaçakçılık suçlarından mahkum olmamak.

d. Erkek adaylar için askerlik durumu itibariyle; askerlikle ilgisi bulunmamak veya askerlik çağına gelmemiş bulunmak ya da askerlik çağına gelmiş

ise muvazzaf askerlik hizmetini yapmış yahut ertelenmiş veya yedek sınıfa geçirilmiş olmak,

e. Görevini devamlı yapmasına engel olabilecek akıl hastalığı veya bedensel engeli bulunmamak.

f. İlan edilen kadrolar için aranan diğer başvuru şartlarını taşımak.

g. Hangi kadroya başvuru yaptığına ilişkin dilekçe vermek.

Zabıta Memuru Kadroları için; Belediye Zabıta Yönetmeliğinin 13/A maddesindeki özel şartlara göre, başvuru yapılabilmesi için; tartılma ve ölçülme aç karnına, soyunuk ve çıplak ayakla olmak kaydıyla erkeklerde en az 1.67 metre, kadınlarda en az 1.60 metre boyunda olmak ve boyun 1 metreden fazla olan kısmı ile kilosu arasında (+,-) 10 kilogramdan fazla fark olmaması gerekmektedir.

BAŞVURULAR NASIL YAPILIR?

Başvuru yapacak adayların, başvuru Formu; http://www.nevsehir.bel.tr adresi üzerinden temin edip doldurmaları gerekiyor. Adaylar, sözlü ve uygulamalı sınava katılabilmek için;

Adaylar, başvuru esnasında istenilen belgeleri ile birlikte 30/11/2020 gününden 04/12/2020 günü mesai bitimine kadar (mesai günlerinde saat

09.00-17.00 arasında) Nevşehir Belediyesi İnsan Kaynakları ve Eğitim Müdürlüğü’ne (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir)

müracaatlarını yapabilecekler.

Adaylar, elektronik ortamda, belediyenin insankaynaklari@nevsehir.bel.tr internet/mail adresine ya da şahsen veya iadeli taahhütlü posta yolu ile (Karasoku Mahallesi Atatürk Bulvarı No:34 Merkez /Nevşehir) adresine gönderilebilecek.