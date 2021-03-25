Nevra Serezli'den Aleyna Tilkiye övgü!

Usta oyuncu Nevra Serezli, aynı dizide rol aldığı şarkıcı Aleyna Tilki'ye övgüler yağdırdı. Serezli, "Türkiye'nin çok iyi bir müzikal oyuncusu olabilir" ifadelerini kullandı.

'Engelsiz Yaşam Vakfı' tarafından bu yıl 11'nci kez gerçekleştirilen "Yılın EN'leri" ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Nevra Serezli, ödülünü almaya oğlu Murat Serezli ile birlikte geldi.

'Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü' takdim edilen Serezli, "Pandemi döneminde her şey kara bulutlar içindeyken böyle şeyler hoşluk katıyor. İkinci mutluluk da bu ödülü oğlumla birlikte alıyor olmam. Çok gurur duydum" ifadelerini kullandı.