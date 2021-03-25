Nevra Serezli'den Aleyna Tilkiye övgü!

'Engelsiz Yaşam Vakfı' tarafından bu yıl 11'nci kez gerçekleştirilen "Yılın EN'leri" ödülleri, önceki akşam düzenlenen törenle sahiplerini buldu. Nevra Serezli, ödülünü almaya oğlu Murat Serezli ile birlikte geldi.
'Yaşam Boyu Meslek ve Onur Ödülü' takdim edilen Serezli, "Pandemi döneminde her şey kara bulutlar içindeyken böyle şeyler hoşluk katıyor. İkinci mutluluk da bu ödülü oğlumla birlikte alıyor olmam. Çok gurur duydum" ifadelerini kullandı.
"MUHTEŞEMDİ"
Habertürk'te yer alan habere göre; Aleyna Tilki ile birlikte aynı dizide rol alan Nevra Serezli, çok başarılı bulduğunu söylediği genç şarkıcıdan övgüyle bahsetti.
76 yaşındaki sanatçı, "Aleyna'nın disiplinine ve çalışkanlığına hayran kaldım. Bir kere şarkı söylemesi muhteşem. Bana göre Aleyna, Türkiye'nin çok iyi bir müzikal oyuncusu da olabilir. Hem çok güzel dans ediyor, hem çok güzel resim veriyor. Mesela dizinin sonunda her bölümde bir çocuk şarkısını kendi yorumu ile seslendirdi, muhteşemdi. Ben o final sahnesini bekliyordum, onun şarkılarını dinlemek için. Cemal Can da aşırı kabiliyetli bir çocuk. Özellikle vücudunu kullanması ve dans edebilmesi çok başarılı. İkisini de çok beğendim, başarılı buldum" dedi.