Neuralink nedir? Elon Musk’ın çip projesi ne işe yarayacak?

Elon Musk Neuralink için bu geceyi tarih verdi. Tesla ve SpaceX'in CEO'su olan Elon Musk, insan beyniyle bilgisayarı birleştirecek şirketi Neuralink'in etkinlik tarihini açıkladı. Neuralink etkinliğinde Neuralink cihazını tanıtacak. Peki, Neuralink nedir? Neuralink ne işe yarayacak? Elon Musk’ın çip projesi hakkında merak edilenler…

Tesla ile elektrikli otomobil üreten, SpaceX ile uzay seyahatlerini mümkün hale getiren, Hyperloop ile de toplu taşımayı başka bir boyuta getirmeyi hedefleyen Elon Musk'ın son projesi insan beynine çip takmak. İnsan beynini bilgisayara bağlayacak olan Neuralink cihazı 29 Ağustos Cumartesi TSİ saat 01.00’de tanıtılacak. Musk, Neuralink için 28 Ağustos’ta etkinlik düzenleyeceğini duyurdu. Kişisel Twitter hesabı üzerinden bir mesaj yayınlayan Musk, cuma gecesi TSİ 01:00’de gerçekleşecek çevrimiçi etkinlikte çalışan bir Neuralink cihazı gösterileceğini belirtti.

NEURALİNK NEDİR?

Musk'ın 2016 yılında hayata geçirdiği Neuralink şirketi beyin-makine ara yüzleri geliştirecek.

Musk geçtiğimiz aylarda söz konusu teknoloji sayesinde beş yıl gibi kısa bir süre içinde insanların konuşmaya ve dil bilmeye ihtiyacı olmayacağını iddia etmişti. Bunan göre pille çalışan bir çip, kafatasına yerleştirilecek ve beyne elektrotlar gönderebilecek.

Neuralink ile ilgili bir demo çalışmasının yapılacağını belirtilirken, söz edilen demodan ne kastedildiği konusunda ise net bir bilgi yok.

Musk’ın, 2019 yılının Temmuz ayında paylaşılan bilgiler ile birlikte insanların beyinlerine implant yerleştirmek için cerrahi bir robot kullanılacağı duyurulmuştu.

NEURALİNK NE İŞE YARAYACAK?

Neuralink, beyin bozukluklarını tedavi etmeye, insan beynini korumaya ve geliştirmeye ve sonunda, insanları yapay zeka ile birleştirmeye yardımcı olacak.