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Netflix'ten zam kararı! Abonelik ücretleri arttı

04 Mart 2021 Perşembe - 11:13 | Son Güncelleme : 04 03 2021 - 11:13

Çevrimiçi dizi ve film platformu Netflix, Türkiye üyelik ücretlerine zam yaptı. 3 farklı üyelik modelinin yer aldığı platformda abonelik ücretleri yüzde 20 ile 50 arasında arttı.


Netflix, Türkiye'deki abonelik ücretlerini artırdı. Abonelik için sunulan 3 paket de zamlanırken, en büyük yüzdesel artış, temel pakette gerçekleştirildi. Netflix, son olarak 20 Haziran 2019'da fiyatlarına zam yapmıştı.
 
Zammın ardından yeni Netflix abonelik ücretleri şu şekilde:
 
TEMEL PLAN ÜCRETİ
 
17,99 liradan 26,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 50 zam)
 
STANDART PLAN ÜCRETİ
 
29,99 liradan 40,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 37 zam)
 
ÖZEL PLAN ÜCRETİ
 
41,99 liradan 54,99 liraya yükseltildi. (Yüzde 30 zam)
 
NETFLİX'TEN ZAM AÇIKLAMASI
 
Zam duyurusunu yapan Netflix sözcüsü, içerik kütüphanesini zenginleştirmek ve hizmet kalitesini artırmak için üyelik ücretlerinin güncellendiğini söylerken, şu ifadelere yer verdi:
 
"Türkiye’deki içerik kütüphanemizi zenginleştirmek ve hizmet kalitemizi daha da arttırmak için üyelik ücretlerimizi güncelliyoruz. Bu değişiklikle birlikte, her yaşa ve zevke uygun yapımları üyelerimizin hayatına keyif katan bir eğlence deneyimiyle birlikte sunmaya devam edeceğiz. 4 Mart'tan itibaren hayata geçireceğimiz aylık ücretlerimizi şöyle şekillendirdik: Temel plan 26,99 TL, Standart plan 40,99 TL, Özel plan ise 54,99 TL. Her zaman olduğu gibi üyelerimiz kendileri için en uygun seçeneği sunduğumuz bu üç plan arasından tercih edebilecek.”

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