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Netflix'ten Suudi Arabistan'daki "Cemal Kaşıkçı" sansürüne ilişki itiraf

AA |  15 Eylül 2020 Salı - 20:16 | Son Güncelleme : 15 09 2020 - 20:16

Netflix, 2019'da Suudi Arabistan Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti nedeniyle eleştirildiği bir programı Suudi Arabistan'da yayından kaldırma karşılığında, "pedofili" ve "eşcinsellik" içerikli videoları bu ülkede yayınlamalarına izin verildiğini açıkladı.


Netflix'in CEO'su Reed Hastings, CNN televizyonuna verdiği bir  röportajda, Ocak 2019'da Hasan Minhaj'ın sunduğu "Patriot Act" isimli programın  Kaşıkçı cinayetiyle ilgili bölümünün Suudi Arabistan'da yayından kaldırılması  kararına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.
 
Yeni yayımladığı kitabında ifade özgürlüğünden bahsederken, Suudi  Arabistan'ın isteği üzerine bir programın yayından kaldırılmasının bir hata olup  olmadığının sorulması üzerine Hastings, "Bu zor bir karardı." değerlendirmesinde  bulundu.
 
Patriot Act'in ilgili bölümünü yayından kaldırmanın karşılığında,  "Queer Eye," "Sex Education" ve "Orange is the New Black" gibi programları Suudi  Arabistan'da yayınlama şansları olduğunu belirten Hastings, "Bu tedirgin edici  bir tavizdi, bunu onaylamamız kolay olmadı ama bu adımın iyi olduğunu  düşünüyoruz." sözleriyle kararını savundu.
 
Hastings'in açıklamalarının ardından, sosyal medya kullanıcıları söz  konusu programlarda pedofili ve eşcinsellik gibi ögelerin bulunduğunu ancak Suudi  Arabistan'ın siyasi çıkarları için bu programlara müsaade ettiğini belirterek,  Netflix'in kararına tepki gösterdi.
 
Suudi Arabistan istemiş, Netflix programını yayından kaldırmıştı
 
Minhaj, Netflix'teki "Patriot Act" adlı programının 2019 Ocak ayında  yayımlanan bir bölümünde, Suudi Arabistan'ı, gazeteci Cemal Kaşıkçı cinayeti ve  Yemen'deki iç savaş nedeniyle eleştiren ifadeler kullanmış, Suudi Arabistan  Veliaht Prensi Muhammed bin Selman'ın reformcu olduğu iddialarına karşılık da  "Onun modernleştirdiği tek şey Suudi diktatörlüğü." yorumunu yapmıştı.
 
Suudi yönetiminin Kaşıkçı cinayeti konusunda birbiriyle çelişen  açıklamalar yapması noktasında da Minhaj, şu eleştirilerde bulunmuştu:
 
"Suudi Arabistan, onun (Kaşıkçı'nın) ortadan kaybolmasını açıklamak  için mücadele verdi. Önce konsolosluktan güvenli bir şekilde ayrıldığını  söylediler ardından Kaşıkçı'nın hayatta olduğunu kanıtlamak için dublör  kullandılar. Bir noktada, onun Jackie Chan tarzı bir arbedede öldüğünü  söylediler. O kadar çok açıklama yaptılar ki bir tek Kaşıkçı'nın kendi başına  kaya tırmanışı yaptığı esnada ölmediğini söylemedikleri kaldı."
 
Programın yayımlanmasının ardından Suudi Arabistan programın söz  konusu bölümünün ülkede yayından kaldırılmasını istemiş, Netflix de bu talebi  kabul etmişti.
 
Netflix'in, "Tüm dünyada sanatsal özgürlüğü destekliyoruz. Geçerli bir  hukuki talep üzerine bu bölümü sadece Suudi Arabistan'da yayından kaldırdık."  açıklaması her kesimden eleştiri çekmişti.
 

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Netflix Suudi Arabistan Cemal Kaşıkçı pedofili
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