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Netflix’ten İngiliz Kraliyet ailesine 'The Crown' resti

DHA |  07 Aralık 2020 Pazartesi - 11:01 | Son Güncelleme : 07 12 2020 - 11:06

Küresel internet televizyon ağı Netflix, İngiliz Kraliyet ailesinin talebine rağmen, Prenses Diana'nın hayatına ele almaya başlamasının ardından eleştirilen The Crown dizisinin kurmaca olduğuna dair uyarı yayımlamayacağını açıkladı.


Netflix, 2. Dünya Savaşı öncesinden başlayıp modern tarihteki olayların İngiliz kraliyet ailesinin gözünden anlatan 'The Crown' (Taç) dizisine ‘kurgu uyarısı’ koyma talebini reddetti.
 
Netflix’ten yapılan açıklamada, “The Crown'u her zaman bir drama olarak sunduk  ve üyelerimizin bunun genel olarak tarihsel olaylara dayanan bir kurgu çalışması olduğunu anladığına inancımız tam. Sonuç olarak, kurmaca olduğuna dair uyarı koyma planımız yok ve buna gerek görmüyoruz” denildi.
 
ELEŞTİRİLER NASIL BAŞLAMIŞTI?
 
Birçok İngiliz izleyicilerinin beğenisini kazanan dizi, son sezonunda, kıdemli kraliyet ailesi mensuplarının Prenses Diana'ya soğuk ve acımasızca davrandığını öne süren sahneler yer vermeye başlayınca eleştirilerin hedefi olmuştu. İngiliz medyasından Guardian gazetesinden köşe yazarı Simon Jenkins, Dördüncü sezona 'uydurma ve hakaret içermekle" yönelik eleştirilerini yöneltmişti.
 

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