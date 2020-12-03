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Netflix, İstanbul'da ofis açacak

AA |  03 Aralık 2020 Perşembe - 10:58 | Son Güncelleme : 03 12 2020 - 10:58

Türkiye'deki yatırımlarını hızlandıran Netflix, İstanbul'da ofis açacağını duyurdu. Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, "Netflix gibi global bir şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum" dedi.


 Netflix'ten yapılan açıklamaya göre, dünya genelinde 195 milyon üyesi  bulunan Netflix, Türkiye'de ofis açma kararı aldı. Bu adım, Türkiye'de üretilen  başarılı yapımların dünyaya daha güçlü bir şekilde taşınmasına aracı olacak.
 
Netflix'in Türkiye ekibine ev sahipliği yapması planlanan ofis, 2021  yılının ikinci yarısında kapılarını açacak ve yeni istihdam olanaklarını  beraberinde getirecek.
 
Açıklamada görüşlerine yer verilen Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri  Ersoy, karara ilişkin şu değerlendirmede bulundu:,
 
"Özellikle son on beş yılda büyük gelişim yaşayan sinema ve dizi  sektörümüz, ekonomik büyüklüğünün yanı sıra tanıtım ve kültür diplomasisinin  önemli araçlarından birisi haline gelmiştir.Bu anlamda Netflix gibi global bir  şirketin ülkemizde ofis açma kararını memnuniyetle karşılıyorum. Türkiye’de  üretilen dizi ve filmlerin 190 ülkede izlenebilir olmasının sektörümüzü  uluslararası alanda daha görünür kılacağını ve film turizminin geliştirilmesine  katkı sağlayacağını düşünmekteyim."
 
Netflix'in Kurucusu ve eş CEO'su Reed Hastings, Türkiye'nin, zengin  kültürü ve köklü hikaye anlatma geleneği ile kendileri için çok değerli bir ülke  olduğunu belirterek, "Bu nedenle muhteşem bir şehir olan İstanbul'da ofis açacak  olmak bizi gururlandırıyor. Türkiye'ye yönelik bağlılığımızı net bir şekilde  ortaya koyan bu karar, dünyanın dört bir yanında keyifle izlenecek daha fazla  Türk yapımı üretmemize katkı sağlayacak. Türkiye'deki 3 milyonu aşkın üyemize ve  tüm paydaşlarımıza destekleri için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.
  
Netflix Türkiye Orijinal İçerik Direktörü Pelin Diştaş ise,  Türkiye'nin etkileyici hikayelerini anlatma heyecanlarının, gelecek yatırımlar  için kendilerine güç verdiğini bildirdi.
 
Diştaş, "Bu yolda, İstanbul ofisimizin açılacak olması ile birlikte,  kreatif ekiplerimiz ve paydaşlarımızla olan yakın çalışmalarımızın daha da  verimli bir şekilde süreceğine inanıyoruz. Ülkemizin özgün hikayelerini, 195  milyon Netflix üyesine sunmaya devam edeceğiz." değerlendirmesini yaptı.
 
Türkiye'deki yatırımlar sürüyor
 
Açıklamada yer alan bilgiye göre, Netflix, bir süre önce dünyanın dört  bir yanındaki üyelerinin Türkiye'de üretilen yapımlara daha hızlı bir şekilde  ulaşmasını sağlayan "Made in Turkey" içerik koleksiyonunu kullanıma sunmuştu.
 
Özel bir adres (netflix.com/MadeInTurkey) aracılığıyla dünyanın her  noktasından erişilebilen bu koleksiyonda, Türkiye'de üretilen orijinal ve  lisanslı yapımlar 30'un üzerinde farklı dildeki altyazı ve dublaj seçenekleriyle  birlikte izlenebiliyor.
 
Netflix'in sunduğu orijinal ve lisanslı Türk yapımlarını en çok  izleyen 20 ülke içerisinde alfabetik sırayla ABD, Arjantin, Avustralya, Birleşik  Krallık, Brezilya, Fransa, Hindistan, İspanya, İtalya, Kanada, Kolombiya Meksika, Polonya, Suudi Arabistan ve Şili gibi dünyanın pek çok farklı noktası  yer alıyor.
 
Türkiye'deki yatırımlarını arttırmaya devam eden şirket, kısa süre  önce Türkiye'de 10 yeni orijinal yapıma imza atacağını da duyurmuştu.
 

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