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Netflix'in abone sayısındaki artış yavaşladı

21 Ekim 2020 Çarşamba - 9:10 | Son Güncelleme : 21 10 2020 - 9:10

Küresel internet televizyon ağı Netflix'in yeni abone sayısı, bu yılın üçüncü çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalış göstererek 2,2 milyon oldu.


Netflix, bu yılın üçüncü çeyreğinde ilişkin bilançosunu açıkladı.
 
Buna göre, şirketin bu yılın üçüncü çeyreğindeki geliri, geçen yılın  aynı dönemine göre yüzde 22,7 artışla 6,44 milyar dolara yükseldi. Şirketin  geliri geçen yılın temmuz-eylül döneminde 5,2 milyar dolar olmuştu.
 
Netflix'in net karı da bu yılın üçüncü çeyreğinde, geçen yılın aynı  dönemine göre yüzde 18,8 artışla 790 milyon dolara çıktı. Firmanın net karı geçen  yılın üçüncü çeyreğinde 665 milyon dolar olarak gerçekleşmişti.
 
Şirketin geçen yılın üçüncü çeyreğinde 1,47 dolar olan hisse başına  karı da bu yılın aynı döneminde 1,74 dolara ulaştı.
 
Netflix'in yeni abone sayısındaki artış ise bu yılın üçüncü çeyreğinde  yavaşlama gösterdi.
 
Söz konusu televizyon ağının yeni abone sayısı, bu yılın üçüncü  çeyreğinde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 67,5 azalarak 2,2 milyon oldu.  Netflix, geçen yılın temmuz-eylül döneminde yaklaşık 6,8 milyon yeni abone  almıştı.
 
Netflix'in bu yılın ilk çeyreğinde 15,8 milyon ve ikinci çeyreğinde  ise 10,1 milyon yeni abonesi olmuştu.
 

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