Netflix aynı anda 2 kişi girebilir mi? Netflix aynı profilden kaç kişi izleyebilir? Netflix şifre paylaşımı tarih olacak!

Netflix, hesap paylaşımı özelliğine bazı kısıtlamalar getirmek için düğmeye bastı. BBC'de yer alan habere göre Netflix şifre paylaşımı konusunda adım atıyor. Geçtiğimiz günlerde Türkiye'deki kullanım ücretlerine zam yapan Netflix bazı kullanıcılarına, "Eğer bu hesabın sahibiyle aynı evde yaşamıyorsanız, izlemeye devam etmek için kendi hesabınızı açın" uyarısı göndermeye başladı. Bu da Netflix'in şifre paylaşımını sonlandırmaya hazırlandığı yorumlarının yapılmasına neden oldu. Henüz test aşamasında olan özelliğe göre aynı şifreyi kullanan üyelerden mesajla ya da maille doğrulama istenecek.

Netflix'in özel paketi aynı hesap üzerinde dört kişiye kadar izleme imkanı veriyor. Ancak bu şirketin bu konudan rahatsız olduğu uzun zamandır konuşuluyordu.

Yapılan araştırmalara göre Netflix hesabına sahip kişilerin en az üçte biri şifresini bir başka kişiyle paylaşıyor.

BBC’e konuşan Netflix sözcüsü,"Bu test, insanların Netflix hesaplarını izin ve onay çerçevesi dahilinde kullandıklarından emin olmak için tasarlandı." dedi.

ONAY KODU GEREKİYOR

Uyarı mesajı en azından şu an için sizi hesaptan atmıyor. Tek yapmanız gereken, hesabın sahibiyle iletişime geçip bir onay kodu almak. Onay kodunu girdikten sonra herhangi bir sorun olmadan izlemeye devam edebiliyorsunuz. Ayrıca uyarı mesajını "daha sonra onayla" seçeneğiyle yoksayabilirsiniz ancak bu durumda belli bir süre sonra tekrar aynı uyarı mesajıyla karşılaşmak zorunda kalacaksınız.