Netanyahu'ya şok! 'Orduya katılmayacağız!'

İsrailli 63 genç, 'İşgalin bir parçası olmayacağız' başlıklı bir mektupla Başbakan Benyamin Netanyahu’ya orduya katılmayacaklarını yazdı.

Hareetz gazetesinin haberine göre "Ordu hükümetin temel insan haklarını ihlal eden ırkçı politikalarını uyguluyor" diyen vicdani redci 63 gencin ortak imzaladığı mektup İsrail ’in günlük gazetesi Yedioth Ahronoth’da yayımlandı.

Filistin’in işgal edildiğini ve bu işgalde yer almak istemediklerini vurgulayan gençlerin Başbakan Netanyahu ve Genel Kurmay Başkanı Gadi Eisenkot’a hitaben yazdıkları mektupa şu ifadelere yer verildi: "Filistin halkının işgal ve zulmünün bir parçası olmamaya karar verdik. 'Geçici' denilen durum 50 yıldır devam ediyor ve buna destek olmayacağız. Ordu hükümetin en temel insan haklarını ihlal ettiği ırkçı politikaları izliyor ve aynı bölgede İsrailliler için farklı, Filistin liler için farklı yasalar uyguluyor."

Mektubu imzalayanlar arasında askere gitmeyi reddettiği için hapis yatmakta olan 20 yaşındaki Matan Helman da bulunuyor.