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Netanyahu'ya bir yolsuzluk suçlaması daha

AA |  18 Şubat 2018 Pazar - 11:51 | Son Güncelleme : 18 02 2018 - 11:51

İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'nun da ilişkili olduğu yeni bir yolsuzluk soruşturmasında başbakana yakın isimleri gözaltına aldığı bildirildi.


İsrail polisinden yapılan yazılı açıklamaya göre, "lehte yayın  karşılığı medya şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" yönünde suçlamaların  bulunduğu 4000 numaralı dosya kapsamında bazı şüpheliler gözaltına alındı.
 
Açıklamada, gözaltına alınanlardan en az ikisinin Netanyahu'ya yakın  olduğu bilgisine yer verildi, ancak isim paylaşılmadı.
 
Başbakanın "Bezeq medya şirketinin en büyük hissedarı Shaul Elovitch  ile ilişkileri ve Bezeq'in yayın organlarından bir internet sitesinde Netanyahu  lehine yayın yapması karşılığında elde ettiği imtiyazlara ilişkin" İsrail Menkul  Kıymetler İdaresi'nin sağladığı deliller ışığında İsrail polisi, 4000 numaralı  dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurdu.
 
Netanyahu'nun basın ofisinden yapılan açıklamada ise suçlamalar  reddedilerek, "Bu da başka bir yalancı iddia. Başbakan, ne lehte yayın ne de  başka bir şey uğruna Elovitch'in çıkarını gözetmedi." ifadelerine yer verildi.
 
İsrail Menkul Kıymetler İdaresi'nin daha önce yayımladığı raporda,  Bezeq medya grubunun en büyük hissedarı Shaul Elovitch ve eski İletişim Bakanı  Shlomo Filber'in birçok suça karışmış olabileceği kaydedilmişti.
 
Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları artıyor
 
İsrail polisi geçen hafta yaptığı yazılı açıklamada, Netanyahu  hakkında yürütülen 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının  tamamlandığını bildirmişti. Açıklamada, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk  yaptığı ve görevi kötüye kullandığı şüphesine" dair yeterli delile ulaşıldığı  belirtilerek, savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
 
Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada  hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını  savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden  sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini  kullanmıştı.
 
İsrail Başbakanı Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından  pahalı hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile  kendi lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan  denizaltılarda adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
 
  

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