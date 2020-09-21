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Netanyahu karıştı gösteriye binlerce kişi katıldı

AA |  21 Eylül 2020 Pazartesi - 0:22 | Son Güncelleme : 21 09 2020 - 0:22

İsrail’de binlerce kişi, hakkındaki yolsuzluk davası ve yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını yönetmekte başarısız olduğu gerekçesiyle Başbakan Binyamin Netanyahu karşıtı gösteri düzenledi.


Batı Kudüs’teki Başbakanlık rezidansı yakınındaki gösteriye Kovid-19  karantinasına rağmen 5 bine yakın gösterici katıldı.
 
Netanyahu’yu kastederek “suç başbakanı” yazılı tişört ve maske takan  göstericiler sık sık “Bibi (Netanyahu) evine dön" sloganı attı.
 
 Gösterinin yapıldığı meydana çıkan yolları trafiğe kapatan polis,  protestoculara sosyal mesafe kurallarına uymaları ve maskelerini çıkarmamaları  yönünde uyarılarda bulundu.
 
Kovid-19 salgınında ikinci dalganın etkisine giren ve işsizliğin  giderek arttığı İsrail’de Netanyahu karşıtı gösteriler 3 ayı aşkın süredir devam  ediyor.
 
Netanyahu yönetimi salgında günlük vakalardaki hızlı artış nedeniyle  cumadan itibaren ülke genelinde karantina kararı almıştı.
 
Karantina kararında protestolara izin verilirken, katılımcı sayısına  da kısıtlama getirilmemişti.
 
  
 

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İsrail corona virüs Netanyahu
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