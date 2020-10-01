01 Ekim 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.145 1.96 EURO 9,0580 0.02
USD 7,7180 -0.04 ALTIN 467,790 -1.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Netanyahu: Karantinadan çıkmak bir yıl sürebilir

AA |  01 Ekim 2020 Perşembe - 1:52 | Son Güncelleme : 01 10 2020 - 1:52

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, yeni tip corona virüs (Kovid-19) salgınını kontrol altına almak için başlatılan karantinanın bir yıl boyunca devam edebileceğini belirtti.


Yedioth Ahranoth gazetesinin haberine göre, Netanyahu, İsrail  Meclisindeki (Knesset) Kovid-19 ile Mücadele Kurulunun 1500 hasta kapasiteli  sağlık sisteminin hazırlanması ve karantinanın sona ermesi stratejisi hakkında  gerçekleştirdiği oturumda konuştu.
 
İsrail Başbakanı, "Bu kez karantina yavaş ve kademeli bir şekilde  gerçekleştirilecek, altı aydan bir yıla kadar sürebilir. Kovid-19'un ilk  dalgasında yaptığımız gibi hızlı bir şekilde karantinadan çıkmayacağız." dedi.
 
Netanyahu, kışa kadar kritik durumdaki 5 bin hastayla ilgilenmek için  bir plan hazırlanması çağrısında bulundu.
 
Netanyahu hükümeti, Kovid-19 salgınını kontrol altına almak için 18  Eylül'de 3 haftalık karantina kararı almıştı.
 
İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu dün sosyal medya hesabından  yayımladığı görüntülü mesajda, "Karantina bir aydan az olmaz, daha da uzun  sürebilir." ifadesini kullanmıştı.
 
Sağlık Bakanlığının verilerine göre, İsrail'de bugüne kadar 1552 kişi  Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, vaka sayısı da 243 bini geçti.
 

ETİKETLER

İsrail Binyamin Netanyahu corona virüs
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.