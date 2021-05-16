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Netanyahu itiraf etti: ABD olmak üzere büyük bir destek var

AA |  16 Mayıs 2021 Pazar - 18:33 | Son Güncelleme : 16 05 2021 - 18:33

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Gazze Şeridi'ne yönelik saldırılar konusunda başta ABD olmak üzere uluslararası desteğin arkalarında olduğunu, Gazze'ye saldırıların devam edeceğini açıkladı.


İsrail Başbakanlık Ofisinin Twitter hesabı üzerinden yapılan  açıklamada Netanyahu'nun, İsrail'in Gazze'ye yönelik saldırılarını masaya  yatırmak için savunma, istihbarat ve askeri yetkililerle görüştüğü belirtildi.
 
Görüşmeden sonra basın açıklaması yapan Netanyahu, Gazze'ye yönelik  operasyonun tüm kuvvetle devam edeceğini söyleyerek, İsrail'in askeri  operasyonlarla hedeflerine ulaşması için zamana ihtiyacının olduğunu kaydetti.
 
Operasyonun zaman alacağını belirten Netanyahu, "En başında ABD olmak  üzere büyük bir destek var. Uluslararası destek var ve biz de bunu kullanıyoruz."  dedi.
 
Netanyahu, Gazze'de Hamas'a ait 1000 hedefin vurulduğunu, çok ciddi  zararların verildiğini ancak hedeflerin henüz tamamen ortadan kaldırılmadığını  kaydetti.

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İsrail Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi
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