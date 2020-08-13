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Netanyahu ilhak planını geçici olarak erteledi

AA |  13 Ağustos 2020 Perşembe - 20:57 | Son Güncelleme : 13 08 2020 - 20:57

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, işgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planını, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile normalleşme anlaşması karşılığında ertelediğini açıkladı.


Netanyahu, anlaşmaya ilişkin Batı Kudüs’teki başbakanlık ofisinde  düzenlediği basın toplantısında, BAE ile "barışa karşılık barış" esası üzerine  anlaşma imzalandığını, bu anlaşmanın, ticaret, turizm ve havacılık alanlarını  kapsadığını belirtti.
 
İşgal altındaki Batı Şeria’nın bazı kısımlarını ilhak planına ilişkin  ise Netanyahu, “ABD Başkanı Donald Trump, Batı Şeria'nın bazı kısımlarının  ilhakını geçici olarak askıya almamı istedi, ben de kabul ettim.” dedi.
 
Netanyahu, ilhak planının ABD ile tam koordineli bir şekilde devam  edeceğine vurgu yaparak, “İlhak planımızda herhangi bir değişiklik yoktur.”  ifadesini kullandı.
 

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İsrail Binyamin Netanyahu Batı Şeria
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