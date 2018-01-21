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Netanyahu'dan "Ürdün teşekkürü"

AA |  21 Ocak 2018 Pazar - 14:16 | Son Güncelleme : 21 01 2018 - 14:16

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, Ürdün ile aralarındaki diplomatik krizin çözülmesinde oynadıkları rolden dolayı ABD Başkanı Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi'ne teşekkür etti.


Netanyahu'nun basın ofisine ait sosyal medya hesabından yapılan yazılı  açıklamada, "İsrail Başbakanı Netanyahu'nun, Donald Trump'ın damadı ve başdanışmanı Jared Kushner ve Trump'ın Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi JasonGreenblatt'e teşekkür ettiği" belirtildi.
 
Açıklamada, "Netanyahu, Ürdün ile yaşanan krizin çözülmesinde Kushner  ve Greenblatt'ın sarf ettiği çabaları takdir ediyor." denildi.
 
İsrail ile Ürdün arasındaki krizin çözümü
 
Ürdün haber ajansı PETRA'nın perşembe günü yayımlanan haberinde,  "İsrail hükümetinin, 2014 ve 2017 yıllarında 3 Ürdün vatandaşının İsrail  askerleri tarafından öldürüldüğü olay nedeniyle özür dilediği, söz konusu  olaylarla ilgili yasal prosedürü uygulama ve ölenlerin ailesine tazminat ödeme  sözü verdiği"  kaydedilmişti.
 
İsrail Başbakanlığı da Ürdün ile anlaşmaya varıldığını açıklamış ve  Amman'daki İsrail Büyükelçiliğinin derhal normal çalışmalarına döneceğini  duyurmuştu.
 
Netanyahu'nun dün de Ürdün Kralı 2. Abdullah ile telefonda görüştüğü  belirtilmişti.
 

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