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Netanyahu'dan Trump'a Kudüs kararı nedeniyle övgü!

AA |  24 Şubat 2018 Cumartesi - 1:54 | Son Güncelleme : 24 02 2018 - 2:01

İsrail'de hakkında çıkan yolsuzluk soruşturmalarıyla boğuşan İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, ABD'nin 14 Mayıs'ta büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararını "İsrail halkı için harika bir gün" olarak nitelendirdi.


Başbakanlık basın ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Netanyahu'nun  "Bu İsrail halkı için harika bir gün. Başkan Trump'ın ABD büyükelçiliğini  İsrail'in bağımsızlık gününde Kudüs'e taşıma kararı, Aralık ayında Kudüs'ü  İsrail'in başkenti olarak tanıma kararının ardından geliyor. Bu karar, İsrail'in  70. bağımsızlık gününü daha da büyük bir kutlamaya dönüştürecek. Liderliğin ve  dostluğun için teşekkürler Başkan Trump." ifadelerine yer verildi.
 
İsrail'in kuruluş günü 14 Mayıs, aynı zamanda, zorunlu göçe maruz  kalan ve topraklarından edilen Filistinliler tarafından Nekbe (Felaket) Günü  olarak anılıyor.
 
Öte yandan, son beş günde hakkında üst üste iki yeni yolsuzluk dosyası  daha açılan Netanyahu, ABD'nin büyükelçiliğini Kudüs'e taşıma kararıyla da  içeride rahat bir nefes aldı.
 
Polis, Netanyahu hakkında pazar günü "lehte yayın karşılığı, medya  şirketine mali imtiyazlar sağlandığı" gerekçesiyle bir soruşturma açmıştı.  Başbakanın eski basın danışmanı Shlomo Filber'in, söz konusu soruşturmada  itirafçı olarak savcılığın tanığı olduğu haberi, Netanyahu'nun işini daha da  zorlaştırmıştı.
 
Diğer bir soruşturma dosyasına göre, Netanyahu'nun başka bir basın  danışmanının, dönemin bölge mahkemesi başkanına, eşi Sara Netanyahu hakkındaki  yolsuzluk dosyasını kapatması için başsavcılık teklif ettiği ileri sürülmüştü.
 
 
ABD, elçiliğin taşınacağını teyit etti
 
ABD Dışişleri Bakanlığından adının açıklanmasını istemeyen üst düzey  bir yetkili, büyükelçiliğin taşınmasıyla ilgili AA muhabirinin yazılı sorusuna  yanıt verdi.
 
Yetkili, "Mayıs ayında Kudüs'te yeni ABD Büyükelçiliğinin açılmasını  planlıyoruz. Büyükelçiliğin açılışı, İsrail'in kuruluşunun 70. yıl dönümüne denk  gelmektedir." ifadelerini kullandı.
 
Aynı açıklamada yeni büyükelçilik binasının ilk bölümünün, ABD'nin  Kudüs Başkonsolosluğunun da bulunduğu Kudüs'ün Arnona bölgesindeki bir yerleşkede  açılacağı, ABD'nin İsrail Büyükelçisi David Friedman ve küçük bir ekibin yeni  binada çalışmaya başlayacağı belirtildi.
 
Konuyla ilgili haberlerin medyaya düşmesinin ardından ilk olarak  İsrail Ulaştırma ve İstihbarat Bakanı Yisrael Katz, ABD yönetiminin  büyükelçiliğini 14 Mayıs'ta Tel Aviv'den Kudüs'e taşıma kararı aldığını  açıklamıştı.
 
Kudüs'teki yarım asırlık işgal
 
Doğu Kudüs'ü 5 Haziran 1967'de işgal eden İsrail, 1980'de tek taraflı  olarak kentin doğusunu ve batısını "birleşik başkenti" ilan etti.
 
BGMK, 1980'de kabul ettiği 478 sayılı kararla İsrail'in ilhak ve  başkent ilanını geçersiz saydı.
 
BMGK kararı çerçevesinde ABD dahil uluslararası toplum, Doğu Kudüs'ün  işgal altında olduğunu kabul ediyor. İsrail yönetimini tanıyan tüm ülkelerin  büyükelçilikleri, Tel Aviv'de bulunuyor. Hiçbir ülke, Kudüs'ü ya da doğu ve batı  bölümlerini başkent olarak kabul etmiyor.
 
ABD, 6 Aralık 2017’deki Trump'ın hamlesiyle Kudüs'ü "İsrail'in  başkenti" olarak tanıyan ilk ülke oldu.
 
Uluslararası toplumun tepkisini çeken Trump yönetimi, bölgenin kaosa  sürükleneceği ve İsrail-Arap ihtilafının daha da çözümsüz hale geleceği  uyarılarını göz ardı etti. Türkiye'nin girişimleriyle hazırlanan ve Trump'ın  Kudüs kararını eleştiren karar tasarısı, geçen aralık ayında BM Genel Kurulu'nda  ABD'nin tehditlerine rağmen 9'a karşı 128 oyla kabul edilmişti.
 

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