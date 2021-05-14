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Netanyahu'dan skandal Gazze açıklaması: Daha bitmedi...

AA |  14 Mayıs 2021 Cuma - 19:05 | Son Güncelleme : 14 05 2021 - 19:05

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, "daha bitmedi" diyerek abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları sürdüreceklerini belirtti.


Koltuğunu kaybetmemek için bölgeyi ateşe attığı belirtilen Netanyahu,  yayınladığı görüntülü mesajda, gerilimi tırmandıracak açıklamalarda bulundu.
  
Filistinli direniş örgütü Hamas’ın üst düzey isimlerine her yerde  ulaşabileceklerini savunan Netanyahu, "Henüz bitmedi. Şehirlerimizin ve  vatandaşlarımızın güvenliğini yeniden sağlamak için her şeyi yapacağız."  ifadesini kullandı.
 
Gazze Şeridi'ndeki direniş grupları, İsrail polisinin işgal altındaki  Doğu Kudüs'te yer alan Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah Mahallesi'nden çekilmesi için  10 Mayıs Pazartesi günü yerel saatle 18.00'e kadar süre tanımıştı.
 
İsrail polisinin Mescid-i Aksa ve Şeyh Cerrah'tan çekilmemesi üzerine  Filistinli direniş grupları İsrail'e çok sayıda roket fırlatmıştı.
 
Bunun üzerine İsrail ordusu, Gazze Şeridi'ne yönelik "Surların  Muhafızı" adıyla askeri operasyon başlatıldığını bildirmişti.
 
Gazze'deki Sağlık Bakanlığı verilerine göre, 10 Mayıs'tan bu yana  İsrail'in Gazze saldırılarında 31'i çocuk, 20'si kadın olmak üzere 122 Filistinli  şehit oldu.
 

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İsrail Binyamin Netanyahu Gazze Şeridi
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