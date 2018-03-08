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Netanyahu'dan İsrail polisine suçlama: Suçsuz insanları korkutarak...

AA |  08 Mart 2018 Perşembe - 5:36 | Son Güncelleme : 08 03 2018 - 5:41

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, polislerin, hakkındaki yolsuzluk dosyalarının tanıklarına kendisi aleyhinde ifade vermeleri için baskı yaptığını iddia etti


Netanyahu, Facebook sayfasında yayımladığı bir videoda, 4000 numaralı  dosyada yaşanan gelişmelerle ilgili değerlendirmelerde bulundu.
 
Polisleri ve soruşturmayı yürüten kurumları suçlayan Netanyahu, şu  ifadeleri kullandı:
 
"Polisin elinde gerçek bir şey olsa tek bir tanığa bile ihtiyaç duymaz  ama bir şey olmadığında da bin şahit bir işe yaramaz. Suç işlediğini iddia  ettikleri insanları alıp tutukluyorlar, baskı uygulayıp korkutuyorlar, onlara  'Sizin ve ailenizin hayatı bitti, özgürlüğünüz de dahil her şeyinizi elinizden  alacağız. Tüm bunlardan kurtulmak istiyorsanız Netanyahu'ya leke sürün. Yalan  söylemeniz mühim değil, önemli olan onu suçlu göstermenizdir' diyorlar."
 
İsrail polisi geçen cuma Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları  kapsamında evinde 5 saat sorgulamıştı.
 
Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları
 
İsrail polisi, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük  hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine  yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı  dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.
 
Başbakan Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha  bulunuyor. İsrail polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk  soruşturmalarının tamamlandığını bildirmişti.
 
Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı  ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek,  savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
 
Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada  hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını  savunarak, "Bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden  sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini  kullanmıştı.
 
Binyamin Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı  hediyeler aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi  lehine yayın yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda  adının yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
 

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