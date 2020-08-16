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Netanyahu: Barış karşılığı toprak ilkesi artık yok

AA |  16 Ağustos 2020 Pazar - 21:23 | Son Güncelleme : 16 08 2020 - 21:23

İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu, bölgedeki çözüm sürecinin temel aldığı "barış karşılığında toprak" ilkesinin Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ile imzalanan normalleşme anlaşmasıyla ortadan kalktığını belirtti.


Hükümetin haftalık toplantısının ardından Başbakanlık ofisinden  yapılan yazılı açıklamada Netanyahu, Batı Şeria'daki bazı toprakların İsrail'e  ilhak edilmesi planından vazgeçmediğini yineledi.
 
Netanyahu, "İlhak meselesinin plana (ABD'nin Yüzyılın Anlaşması Planı)  dahil edilmesi konusunda ısrar eden benim. Bu planda da hiç bir değişiklik  olmadı. Başkan Donald Trump da bu plana bağlı. Ben de müzakerelerin bu temelde  olması konusunda kararlıyım." ifadesini kullandı.
 
BAE ile imzalanan anlaşmanın, İsrail'in herhangi bir toprak  parçasından çekilmesini istemediğini vurgulayan Netanyahu, şu ifadelere yer  verdi:
 
"Barışın topraklardan çekilmeyle (barış karşılığı toprak) tesis  edilebileceği inancı artık yok, öldü. Bu inanç, gerçek barış, barış karşılığı  barış, güçten doğan barış inancıyla değiştirildi. Artık bunu geçerli kabul  ediyoruz."
 
ABD'nin girişimiyle 1991'de gerçekleştirilen Madrid Konferansı, "barış  karşılığı toprak" ilkesini temel almıştı. Buna göre, İsrail'in 1967'de işgal  ettiği topraklardan çekilmesi, Filistin halkına başkenti Doğu Kudüs olan bağımsız  devlet kurma hakkı tanıması öngörülmüştü.
 
ABD Başkanı Donald Trump, 13 Ağustos Perşembe günü İsrail ile BAE'nin  "ilişkilerini tamamen normalleştirmek" için anlaşmaya vardıklarını duyurmuştu.  İsrail Başbakanı Binyamin Netanyahu da Trump’ın paylaşımını alıntılayarak, "Bu  tarihi bir gün." değerlendirmesi yapmıştı.
 
Netanyahu anlaşmanın kamuoyuna duyurulmasının akabinde yaptığı  açıklamada, ilhak planının ertelendiğini ancak planda bir değişiklik olmadığını  belirtmişti.
 

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İsrail Netanyahu Birleşik Arap Emirlikleri
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