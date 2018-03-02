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Netanyahu 5 saat sorguya çekildi

AA |  02 Mart 2018 Cuma - 19:56 | Son Güncelleme : 02 03 2018 - 19:56

İsrail polisinin, Başbakan Binyamin Netanyahu'yu yolsuzluk suçlamaları kapsamında evinde 5 saat sorguladığı bildirildi.


İbrani Radyosunda yer alan habere göre, Başbakan Netanyahu yolsuzluk  suçlamaları kapsamında evinde 5 saat  sorguya çekildi.
 
 Netanyahu ile eş zamanlı eşi Sara Netanyahu da Lod kentindeki polis  merkezinde ifade verdi.
 
 Öte yandan Yedioth Ahronot gazetesinde yer alan haberde sorguda  Netanyahu'ya İsrail'deki en büyük telekomünikasyon şirketi Bezeq'le ilgili dava  hakkında sorular sorulduğu ifade edildi.
 
Buna göre Netanyahu'ya Bezeq'e ulaştırma bakanlığı üzerinden bazı  iltimaslar tanıması karşılığında taleplerde bulunması ve İsrailli haber sitesi  Walla'da kendisi hakkında daha ayrıcalıklı haberler yapılmasıyla ilgili Bezeq'in  ortağı ve Walla'nın da sahibi olan Shaul Elovitch'le anlaşmaları hakkında sorular  yönetildiği aktarıldı.
 
Polisin sorgu sırasında Elvitch'in Walla internet sitesi editörüne  Netanyahu yanlısı haberler yayınlaması için baskı yaptığı ses kayıtlarını delil  olarak kullandığı belirtildi.
 
Sara Netanyahu'nun ifadesinde ise Bezeq'in sahibi Shaul Elovitch'in  eşi ile yaptığı bazı telefon görüşmeleriyle ilgili açıklama istendiği aktarıldı.
 
Konuyla alakalı İsrail polisinden henüz resmi açıklama yapılmadı.
 
Daha önce hakkındaki yolsuzluk dosyalarında polise yedi kez ifade  veren Netanyahu, kendisi ve eşine yöneltilen suçlamaları  reddetmişti.
 
Netanyahu'nun yolsuzluk dosyaları
 
İsrail polisi, Netanyahu'nun "Bezeq medya şirketinin en büyük  hissedarı Elovitch ile ilişkileri ve Bezeq'e ait bir internet sitesinde lehine  yayın yapılması karşılığında imtiyaz sağlandığı" iddiaları hakkında 4000 numaralı  dosya için düğmeye basıldığını ve gözaltı işlemlerine başlandığını duyurmuştu.
 
 Netanyahu hakkında dört yolsuzluk soruşturması daha bulunuyor. İsrail  polisi, bunlardan 1000 ve 2000 numaralı yolsuzluk soruşturmalarının  tamamlandığını bildirmişti.
 
Polisin açıklamasında, Netanyahu'nun "rüşvet aldığı, yolsuzluk yaptığı  ve görevi kötüye kullandığına" dair yeterli delile ulaşıldığı belirtilerek,  savcıya iddianame hazırlaması tavsiyesinde bulunulmuştu.
 
 
Netanyahu ise polisin açıklamasının ardından yaptığı konuşmada  hakkındaki iddiaların "asılsız" olduğunu ve sonunda hiçbir şey çıkmayacağını  savunarak, "Ben bugüne kadar ne yaptıysam İsrail'in çıkarı için yaptım. Bugünden  sonra da bunu yapacağım. İsrail'e liderlik etmeye devam edeceğim." ifadelerini  kullanmıştı.
 
Netanyahu hakkındaki soruşturmalar, "iş adamlarından pahalı hediyeler  aldığı, Yedioth Ahronoth sahibi ve yayıncısı Arnon Moses ile kendi lehine yayın  yapması için pazarlık yaptığı ve Almanya'dan alınan denizaltılarda adının  yolsuzluğa karıştığı" iddialarını içeriyor.
 
  
 

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