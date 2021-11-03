Nesrin Cavadzade'yi sinirlendiren soru!

Geçtiğimiz sezon ayrıldıkları 'Yasak Elma' dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade, basın mensuplarının yönelttiği bir soruya tepki gösterdi.

Yeni bir diziye başlayan Nesrin Cavadzade, "Reyting korkusu var mı?" sorusunu, “Benim yok ama onu yapımcıya sormak lazım” yanıtını verdi.

"ARADA ZİYARETE GİDİYORUM"

Posta'da yer alan habere göre; Antakya 'da çekilen ‘Kalp Yarası’nda oynayan sevgilisi Gökhan Alkan’la pek fazla görüşemediğini söyleyen oyuncu, “Arada Antakya’ya onu ziyarete gidiyorum. Yemekleri, kültürü çok güzel” dedi.

“Yazın evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise sinirlenen 39 yaşındaki güzel, “Benden önce siz öğreneceksiniz zaten” karşılığını verdi.