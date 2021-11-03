03 Kasım 2021 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.545 0.80 EURO 11,2420 1.07
USD 9,7020 1.04 ALTIN 549,530 -0.46
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nesrin Cavadzade'yi sinirlendiren soru!

03 Kasım 2021 Çarşamba - 17:14 | Son Güncelleme : 03 11 2021 - 17:14

Geçtiğimiz sezon ayrıldıkları 'Yasak Elma' dizisinin setinde tanıştığı meslektaşı Gökhan Alkan ile aşk yaşamaya başlayan oyuncu Nesrin Cavadzade, basın mensuplarının yönelttiği bir soruya tepki gösterdi.


Yeni bir diziye başlayan Nesrin Cavadzade, "Reyting korkusu var mı?" sorusunu, “Benim yok ama onu yapımcıya sormak lazım” yanıtını verdi.
 
"ARADA ZİYARETE GİDİYORUM"
 
Posta'da yer alan habere göre; Antakya'da çekilen ‘Kalp Yarası’nda oynayan sevgilisi Gökhan Alkan’la pek fazla görüşemediğini söyleyen oyuncu, “Arada Antakya’ya onu ziyarete gidiyorum. Yemekleri, kültürü çok güzel” dedi.
 
“Yazın evleneceğiniz doğru mu?” sorusuna ise sinirlenen 39 yaşındaki güzel, “Benden önce siz öğreneceksiniz zaten” karşılığını verdi.
 

ETİKETLER

nesrin cavadzade sinirlendiren soru tepki
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.