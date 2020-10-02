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Nesrin Cavadzade: Vakti geldiğinde fotoğrafları yayınlarım
Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün babasıyla erken saatlerde Bebek’te bir araya geldi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Cavadzade, hala kendisine müstehcen fotoğraflarını atanları biriktirdiğini söyledi.
Verdiği bir röportajda, "Alfa erkek vardı da biz mi sevmedik" sözleri hatırlatılan Nesrin Cavadzade, "Bir erkekte aradığınız özellik nelerdir? sorusuna, "Sevme cesareti göstermesi" yanıtını verdi.