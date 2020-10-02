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Nesrin Cavadzade: Vakti geldiğinde fotoğrafları yayınlarım

Oyuncu Nesrin Cavadzade, önceki gün babasıyla erken saatlerde Bebek’te bir araya geldi. Muhabirlerle ayaküstü sohbet eden Cavadzade, hala kendisine müstehcen fotoğraflarını atanları biriktirdiğini söyledi.

Nesrin Cavadzade: Vakti geldiğinde fotoğrafları yayınlarım Verdiği bir röportajda, "Alfa erkek vardı da biz mi sevmedik" sözleri hatırlatılan Nesrin Cavadzade, "Bir erkekte aradığınız özellik nelerdir? sorusuna, "Sevme cesareti göstermesi" yanıtını verdi.
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