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Nesrin Cavadzade uyarılara kulak asmadı! Telefonu elinden düşmedi
'Yasak Elma' dizisinde 'Şahika' karakterine hayat veren Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te objektiflere yansıdı. Telefonla konuşan güzel oyuncunun artan koronavirüs vakalarına rağmen maske takmaması dikkatlerden kaçmadı.
Son dönemde meslektaşı Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek'te görüntülendi.