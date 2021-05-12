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Nesrin Cavadzade şok oldu! 'Beni bu halde annem tanımaz'
Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de görüntülendi. Kapüşon ve gözlükleriyle kendini gizleyen oyuncu, gazetecilerin kendisini tanıması üzerine, "Helal olsun, beni bu halde annem bile tanıyamaz" diyerek şaşkınlığını belli etti.
Son dönemde meslektaşı Gökhan Alkan ile yaşadığı aşkla sık sık magazin gündemine gelen Nesrin Cavadzade, önceki gün Arnavutköy'de objektiflere takıldı.