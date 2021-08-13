Nesrin Cavadzade: Çıkan haberlere üzüldüm

Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’teydi. Geçtiğimiz günlerde telefonla konuşurken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarına "O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum" diyerek tepki göstermişti.

Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu: