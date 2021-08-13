13 Ağustos 2021 Cuma
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.442 -0.16 EURO 10,0670 0.04
USD 8,5680 0.32 ALTIN 483,760 0.50
CANLI BORSA
TÜMÜ

Nesrin Cavadzade: Çıkan haberlere üzüldüm

13 Ağustos 2021 Cuma - 9:44 | Son Güncelleme : 13 08 2021 - 9:44

Nişantaşı'nda objektiflerden kaçan ve basın mensuplarına tepki gösterip bağırdığı yönünde haberler çıkan oyuncu Nesrin Cavadzade'den açıklama geldi.


Nesrin Cavadzade, önceki gün Bebek’teydi. Geçtiğimiz günlerde telefonla konuşurken görüntülenen oyuncu, basın mensuplarına "O fotoğrafları sileceksiniz, istemiyorum" diyerek tepki göstermişti.
 
Hürriyet'ten Sayit Durmaz'ın haberine göre; Cavadzade, o gün verdiği tepkiyle ilgili şöyle konuştu:
"Ben 20 senedir bu işi yapıyorum. Sizlere de çok saygı duyuyorum. Fakat o gün kimseye bağırmadım. Üzerime kahve dökülmüştü, üzerim kirliydi. Galoş giydim, apar topar aşağıya indim. Orada beni arkadaşlar çekti ve ben de kendilerinden çekmemelerini rica ettim. Bağırmam söz konusu değil. Çıkan haberler beni çok üzdü."

ETİKETLER

nesrin cavadzade açıklama gökhan alkan
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.