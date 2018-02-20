Neslihan Yeldan kimdir? Sorusunun yanıtı merak ediliyor. İstanbullu Gelin'de rol alan başarılı ve güzel oyuncu Neslihan Yeldan'ın hayatına dair bilgiler araştırılıyor. İşte Neslihan Yeldan hakkında merak edilenler...

Neslihan Yeldan kimdir? Sorusunun yanıtı haberimizde yer alıyor. Fenomen dizi İstanbullu Gelin'de Senem rolünü canlandıran Neslihan Yeldan'ın hayatına ilişkin bilinmeyenleri derledik. İşte Neslihan Yeldan kimdir? Sorusunun cevabı...

NESLİHAN YELDAN KİMDİR?

Neslihan Yeldan, 25 Şubat 1969 tarihinde İstanbul'da doğmuştur. 1995 yılındaİstanbul Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Tiyatro Bölümü'nden mezun oldu.

1987 yılında Ortaoyuncular topluluğunda tiyatroya başladı. Ortaoyuncular, Kent Oyuncuları, Dormen Tiyatrosu, BKM ., İstanbul Halk Tiyatrosu, Duru Tiyatro gibi topluluklarda tiyatro yaptı.

1989 yılında Özlem Savaşve Hakan Ural 'ın oynadığı, ''Şeytanın Kurbanları'' adlı dizi ile ilk defa ekran karşısına çıktı. Daha sonra; Yaz Evi, Ruhsar, Güneş Yanıkları, Organize İşler , Düriyenin Güğümleri gibi dizilerde rol aldı.

1995 yılında senaryosunu Yılmaz Erdoğan 'ın yazdığı "Bir Demet Tiyatro" adlı Tiyatro oyunu formatında olan televizyon dizisinde Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ , Zerrin Sümer, Serhat Özcan, Erdal Tosun, Deniz Özerman, Altan Erkekli, Volkan Saraçoğlu, Şebnem Sönmez, Sinan Bengier, Celal Tak, Özge Özberk, Ayberk Atilla, Caner Alkaya, Pelin Körmükçü, Ersin Korkut , Suat Sungur, Settar Tanrıöğen, Olgun Şimşek, Engin Günaydın, Bican Günalan,Vural Çelik ile birlikte oynadı.

1998 yılında Yılmaz Erdoğan'ın yazdığı, Beşiktaş Kültür Merkezi (BKM) tarafından sahnelenen "Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü?" adlı tiyatro oyununda Yılmaz Erdoğan, Demet Akbağ, Altan Erkekli, Zerrin Sümer, Sinan Bengier, Salih Kalyon, Ayberk Atilla, Bican Günalan, Deniz Özerman, Caner Alkaya, Serhat Özcan ile birlikte rol aldı.

Temmuz 2014 tarihinde FOX'ta yayınlanmaya başlayan "Kiraz Mevsimi" adlı dizide; Serkan Çayoğlu, Özge Gürel, Dağhan Külegeç, Nilperi Şahinkaya ile başrolleri paylaşırken, Neslihan Yeldan da Serkan Çayoğlu'nun annesi rolünde oynamıştır.

Oynadığı Tiyatro Oyunları:

2013 - 2014 - Nafile Dünya : Emre Kınay - Duru Tiyatro

2011 - Paçi : Burak Akyüz - İstanbul Halk Tiyatrosu

2005 - Tatlı Kaçık : John Fatrick

2001 - Bana Bir Şeyhler Oluyor : Yılmaz Erdoğan - BKM

1998 - Sen Hiç Ateşböceği Gördün mü? : Yılmaz Erdoğan - BKM

1997 - Otogargara : Yılmaz Erdoğan - BKM

1996 - Arapsaçı : Georges Feydeau - Dormen Tiyatrosu

1988 - İstanbulu Satıyorum : Ferhan Şensoy - Ortaoyuncular

Filmleri ve Dizileri:

2014 - Saklı Kalan (Nevin) (TV Dizisi)

2014 - Kiraz Mevsimi (Önem) (TV Dizisi)

2013 - Karınca Kapanı (Münevver Sarıselimoğlu) (Sinema Filmi)

2012 - Kuzey Güney 2. Sezon (Aynur) (TV Dizisi)

2011 - Vücut (Meltem) (Sinema Filmi)

2011 - Bir Kadın Tanıdım (Füsun) (TV Dizisi) 2011

2010 - Veda (Pakize Bozok) (Sinema Filmi)

2010 - 2011 - Dürüye'nin Güğümleri Handan) (TV Dizisi)

2008 - Peri Masalı (Pamira) (TV Dizisi)

2006 - Sahte Prenses (Vicdan) (TV Dizisi)

2006 - Kabuslar Evi: Onlara Dokunmak (TV Filmi)

2006 - Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

2005 - Organize İşler (Lalezar) (Sinema Filmi)

2004 - Sahra (Nil) (TV Dizisi)

2004 - Herşey Yolunda (Nilüfer) (TV Dizisi)

2004 - Dişi Kuş (TV Dizisi)

2003 - Şapkadan Babam Çıktı (TV Dizisi)

2003 - Yuvam Yıkılmasın (Derya) (TV Dizisi)

2002 - Vaka-i Zaptiye (Saadet) (TV Dizisi)

2000 - Kırık Zar (TV Filmi)

2000 - Güneş Yanıkları (Lale) (TV Dizisi)

1999 - Köstebek (2) (TV Dizisi)

1999 - Figüran (TV Filmi)

1999 - Deli Yürek (TV Dizisi)

1998 - Kaçıklık Diploması (Heykeltraş) (Sinema Filmi)

1997 - Ruhsar (Melike) (TV Dizisi)

1996 - 1997 - Tatlı Kaçıklar (Serap ) (TV Dizisi)

1995 - Sahte Dünyalar (TV Dizisi)

1995 - Bir Demet Tiyatro (Füreyya) (TV Dizisi)

1994 - Kare As (TV Filmi)

1993 - Yaz Evi (Alev) (TV Dizisi)

1989 - Şeytanın Kurbanları (İlknur) (TV Dizisi)