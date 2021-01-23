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Neslihan Atagül'ün yeni fotoğrafı hayranlarını üzdü!
Sağlık sorunları nedeniyle ‘Sefirin Kızı’ dizisinden ayrılan Neslihan Atagül’ün yeni görüntüsü ortaya çıktı. Bağırsak rahatsızlığı sebebiyle hızla kilo veren oyuncunun değişimi yüzüne de yansıdı.
Güzel oyuncu Neslihan Atagül, 'Geçirgen Bağırsak Sendromu' hastalığı nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmıştı. Neslihan Atagül'ün yerine ise, Tuba Büyüküstün dahil olmuştu.