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Neslihan Atagül paylaştı! Olay yaratan fotoğraf

Neslihan Atagül paylaştı! Olay yaratan fotoğraf Neslihan Atagül eşi Kadir Doğulu ile romantik bir fotoğrafını takipçileri ile paylşaştı.
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