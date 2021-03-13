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Neslihan Atagül hakkında şok iddia! Hastalığını...

Neslihan Atagül, sağlık problemleri nedeniyle başrolünde yer aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrıldığını açıklamıştı. Seren Serengil ve aynı programdaki sunucu arkadaşları, ünlü oyuncu hakkında yaptığı yorumla Atagül hayranlarının tepkisini çekti.

Neslihan Atagül hakkında şok iddia! Hastalığını... Beyaz TV'de yayınlanan 'Söylemezsem Olmaz' programının sunucusu ve yorumcusu Seren Serengil, Neslihan Atagül hakkındaki açıklamasıyla magazin gündemini salladı.
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