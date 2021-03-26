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Neslihan Atagül'den takipçisine: Ne yapayım?

26 Mart 2021 Cuma - 14:08 | Son Güncelleme : 26 03 2021 - 14:08

Sağlık sorunları nedeniyle başrolünde yer aldığı Sefirin Kızı dizisinden ayrılan oyuncu Neslihan Atagül, bir takipçisinin "Küsüm sana" yorumuna sessiz kalmadı.


'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterini canlandıran Neslihan Atagül, geçtiğimiz aylarda geçirgen bağırsak sendromu hastalığına yakalanmış ve ani bir kararla diziden ayrılmıştı. Bu durum, Neslihan Atagül hayranlarını ve dizi izleyicisini üzmüştü. Tedavisine devam eden 28 yaşındaki oyuncu, son paylaşımıyla dikkat çekti.
 
 
Atagül, sosyal medyada bir takipçisinden gelen "Sefirin Kızı'nda ayrıldığın için küsüm ben sana" şeklindeki yoruma verdiği cevapla gündem oldu. "Biraz dinlenmeye ihtiyacım var" diyerek 'Nare' karakterine veda eden ünlü oyuncu, söz konusu takipçisine, "Ne yapayım, sağlığım daha kıymetliydi" cevabını verdi.
 

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