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Neslihan Atagül'den samimi itiraf!

Neslihan Atagül'den samimi itiraf! Oyuncu Neslihan Atagül, Kadir Doğulu ile evliliğinden karakteristik özelliklerine ve iç dünyasına kadar merak edilen birçok soruyu yanıtladı.
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