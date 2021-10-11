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Neslihan Atagül'den günaydın pozu!

11 Ekim 2021 Pazartesi - 9:50 | Son Güncelleme : 11 10 2021 - 9:50

Son olarak 'Sefirin Kızı' dizisinde rol alan ve geçirgen bağırsak sendromu rahatsızlığı sebebiyle diziden ayrılmak zorunda kalan Neslihan Atagül, kendisi gibi oyuncu eşi Kadir Doğulu ile yurt dışına çıktı. Ünlü ismin efektli günaydın pozları ise dikkat çekti.


Bir süredir ekranlardan uzak olan Neslihan Atagül, sosyal medya hesabını aktif olarak kullanan ünlü isimler arasında yer alıyor. Paylaşımlarıyla adından söz ettiren oyuncu, eşi Kadir Doğulu ile yurt dışına çıktı.
 
 
29 yaşındaki Atagül, odasında verdiği efektli pozları takipçilerinin beğenisine sundu. Beyaz tişörtü ve mini eteği ile eşine poz verdi. Paylaşımına 'Günaydın' notunu düşen oyuncunun tişörtünün üzerindeki "Filinta gibiyim" yazısı dikkat çekti.
 
 
HEM İŞ HEM TATİL
 
Dün sabah saatlerinde Dubai’ye giden ünlü çift, dört gün kalacağı şehirde hem iş görüşmelerini gerçekleştirecek hem de tatil yapacak. İkili, sosyal medya hesaplarından havalimanından ve Dubai’den çektirdiği fotoğrafları paylaştı.

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