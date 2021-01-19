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Neslihan Atagül'den bir kötü haber daha!
Geçtiğimiz günlerde yaşadığı sağlık sorunları nedeniyle hayranlarını üzen Neslihan Atagül'den bir kötü haber daha geldi. Ünlü oyuncu sosyal medyadan duyurdu
Oyuncu Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz hafta hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e 'geçirgen bağırsak sendromu' teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı 'Sefirin Kızı' dizisinden ayrılmak zorunda kaldı. Star TV'de yayınlanan 'Sefirin Kızı'nda 'Nare' karakterine hayat veren Neslihan Atagül, yaşadığı sağlık sorunları sebebiyle diziden ayrıldığını duyurdu.