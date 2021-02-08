Neslihan Atagül aşka geldi! 'Kahramanım'

Neslihan Atagül, hızla kilo kaybetmesi sonucunda geçtiğimiz haftalarda hastaneye gitmişti. Doktorlar, Atagül'e "Geçirgen bağırsak sendromu" teşhisi koymuştu. 10 gün rapor alan oyuncu, sağlık problemleri nedeniyle rol aldığı diziden de ayrılmıştı.

"İKİ ADIM ATINCA YORULUYORUM"

Bağırsak rahatsızlığı nedeniyle zor günler geçiren Atagül, "Daha iyiyim. Gördüğünüz gibi, iki adım atınca yoruluyorum ama en azından biraz daha hayata karışmaya başladım. İyiyim yani" ifadelerini kullanmıştı.

Hastalığı sebebiyle rol aldığı diziye veda eden Neslihan Atagül, "4-5 kilo verdim. Öyle olmak durumunda kaldı. Dinlenmem gerekiyordu. Bünyem pek kaldıramadı yoğun tempoyu. O sebeple ayrıldım" demişti.