Neslican Tay ne kanseriydi, neden öldü? Neslican Tay'ın merak edilen mücadelesi ve hayatı...

Kanser mücadelesiyle herkese umut olan Neslican Tay, dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşmüş ve üzücü haberiyle tüm Türkiye’yi yasa boğmuştu. Neslican Tay ölümünün yıl dönümünde birçok kişi tarafından güzel dileklerle anılıyor. Peki, Neslican Tay ne kanseriydi?

Ölümüyle Türkiye’yi derinden sarsan Neslican ölümünün 1. yılında unutulmadı. Neslican Tay ölüm yıl dönümünde sosyal medyanın gündemine oturdu, kullanıcılar yaptıkları paylaşımlarla dördüncü kez yakalandığı kansere yenik düşen genç kadını anıyor. Üniversite öğrencisi olan Neslican Tay kimdir, kaç yaşında ne kanserinden hayatını kaybetti?

NESLİCAN TAY KİMDİR?

1998 yılında Bursa'da doğan Neslican Tay’ın annesi Rizeli, babası Manisalı kendisi de ilköğretim ve lise eğitimini Rize'de tamamladı. Üniversite sınavına iki hafta kala kansere yakalandığını öğrendi, araya tedavi süreci girdiği için eğitimine ara verdi. Kanserle mücadele ederken eğitimi de aksatmadı. Bahçeşehir Üniversitesi'nde psikoloji eğitimi görüyordu. 2018 yılında kanser nedeniyle bir bacağını kaybeden ve kendisine 'Demir Kadın' diyen Neslican Tay, verdiği röportajda söylediği "Bacağım yok ama yaşam sevincim var!" , "Bacağımın kesilmiş olmasının hayatımı etkilemesine izin vermeyeceğim. Ben bir bacaktan ibaret değilim ki... Çok daha fazlasıyım!" sözleriyle binlerce insana umut olmuştu. Demir Kadın Neslican Tay 20 Eylül Cuma günü yaşamını yitirdi.

NESLİCAN TAY NE KANSEİYDİ?

Hastaneden gelen vefat haberini ise doktoru şu ifadelerle açıklamıştı:

"Neslican Tay kızımız 6 Eylül 2019 tarihinde uzun süredir mücadele ettiği “yaygın tutulum yapmış malign mezenşimal tümör” e bağlı artmış olan semptomları nedeniyle hastanemize müracaat etmişti. Durumunun ağırlaşması üzerine 15 Eylül Cumartesi günü yoğun bakıma alınmıştı. Ancak süreç içerisinde gelişen çoklu organ yetmezliği nedeniyle 20.09.2019 saat 21.20 de kendisini kaybettik. Allah’tan rahmet tüm sevenlerine sabırlar dileriz.

SOSYAL MEDYA'DA FENOMEN OLDU, UMUT DAĞITTI

Sosyal medya hesabından hastalığını duyuran Neslican, yaşadıklarını ve tedavi süreçlerini takipçileri ile paylaşıyordu. Kısa sürede 800 bini aşan takipçi sayısına ulaştı.

Kanser hastalığı ile mücadelesi sırasında kendisi gibi hastalara moral ve destek verdi. Neslican, fenalaşınca İstanbul’da bir hastanede yoğun bakıma alınmıştı. Teşhis konulduğunda tümör tüm bacağını sarmış, kemiği aşındırmış ve artık bacağını kurtarmak imkansızlaşmıştı.

Bacağını kaybetmesinden altı ay sonra, Neslican, kanserin akciğerine sıçradığını öğrendi. Mutluydu, bu tümörün ameliyatla alınabileceğini biliyordu. Tümör ameliyatla alındı ve Neslican ilaç tedavisi görmeye başladı. Böylece sayede kanseri bir kez daha yendi. Aradan altı ay geçti, kanserin üçüncü kez Neslican’ın vücudunda yer aldığı öğrenildi. Hastalık akciğerlerinin zarlarındaydı. Üçüncü kez kanseri atlatan Neslican'dan dördüncü seferinde üzücü haber geldi.